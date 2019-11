A Roma, domani e sabato, si brinda nel segno di Midsummer Solstice, nuova limited edition di Hendrick's Gin.

E lo si fa nel seicentesco Palazzo Cavallerini Lazzaroni, sede della galleria d'arte contemporanea Contemporary Cluster, che verrà allestito come se fosse un albergo fuori dal tempo, ovvero come l'immaginario Hendrick's Unusual Hotel. Tra musica, performance teatrali e cocktail, le 2 serate saranno ricche di sorprese.

Gli stessi drink pre-bratched, in bottigliette di vetro firmati da Patrick Pistolesi (proprietario e bar manager di Drink Kong, il locale Rivelazione del 2019 secondo la prestigiosa classifica mondiale dei 50 Best Bar) sono confezionati come magici elisir.(N.Cav.)

riproduzione riservata ®

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA