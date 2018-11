Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Roma ce ne sono tantissime...«Su Roma abbiamo un calendario dettato dalle urgenze, c'è un tavolo in prefettura: nelle prossime settimane verranno sgomberati 4 edifici pericolanti. A questi se ne aggiungono 23, oggetto di provvedimenti giudiziari su cui paghiamo anche la penale per il mancato sgombero. Cornuti e mazziati».Abbatterete anche la villa dei Casamonica, un importante atto simbolico. Ma come si fa, invece, a sradicare i vari clan dalla Capitale?«Questi stronzi vanno colpiti sui loro business. Per questo potenzieremo l'agenzia dei beni confiscati alla mafia che arriverà a triplicare il personale e ad aprire 4 sedi in più. E avrà anche più libertà per avviare la vendita dei beni confiscati».La sindaca Raggi dopo l'assoluzione ha detto che è saltata l'Opa su Roma, ce l'aveva con lei?«Ma quale Opa. C'è chi le ha fatto i complimenti dopo l'assoluzione, io invece le ho mandato gli auguri prima. Perché credo che sono i cittadini a dover giudicare i sindaci, non i tribunali. Certo da cittadino che vive Roma 4 o 5 giorni su 7, dico che si può fare di più. La aiuterò fino alla fine del suo mandato. Ma il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e le buche non sono di mia competenza».A proposito lo ha mai preso, anzi trovato, un bus a Roma?«Sì, ho preso il bus, ho preso anche la metropolitana. Diciamo (sorride ndr) che altrove sono più puntuali».Altrove come Milano... Sala però lamenta l'assenza del Governo: cosa ne pensa l'ex consigliere comunale Salvini?«Milano è cresciuta enormemente a prescindere dai sindaci. E' una città più forte dei sindaci: vengono su grattacieli, si fanno le metropolitane e si sistemano le case popolari. Sul fronte sicurezza le ultime due giunte, Pisapia prima e Sala poi, sono state troppo disattente e tolleranti verso le occupazioni. E troppa tolleranza genera intolleranza. Penso a Rogoredo, viale Monza e viale Padova ad esempio».Su Rogoredo e San Lorenzo non ci sono ruspe, perché si procede piano?«Perché rischieremo solo di spostare il problema. Dobbiamo risolvere la questione a monte: al momento uno spacciatore non lo tieni in galera. Dobbiamo invece tornare a punire gli spacciatori. A Rogoredo ad esempio gli spacciatori sono tutti stranieri e con il nuovo decreto immigrazione riusciamo ad essere più incisivi».Le Olimpiadi di Milano-Cortina?«Mi piacerebbero tantissimo».Però il Governo ha scelto di non destinare fondi al comitato organizzatore.«Se non bastano i fondi privati faremo noi l'ultimo sforzo. Penso che sia così affascinante il progetto delle Olimpiadi italiane alpine che i fondi privati si trovano. Certo se poi serve una mano ti portano un ritorno di immagine, di positività che vale la pena. Ho visto il progetto, è uno di quelli a minor impatto economico della storia anche perché moltissime infrastrutture già ci sono».La Raggi invece ha detto no.«Chiedetelo a lei. Non lo so. Se guardiamo come sono finite alcune città olimpiche c'è poco da star sereni. Io voglio guardare positivo».Parliamo ancora di sport, i calciatori italiani sono penalizzati perché ci sono troppi stranieri?«Quando andavo allo stadio io, in curva, avevi i Gullit e i Van Basten ma gli altri erano italiani. Eri costretto ad avere delle buone giovanili. Adesso anche nelle giovanili è pieno di stranieri, non nati qui: li vanno proprio a prendere fuori. Io sono convinto che occorrerebbe rimettere le premialità a chi mette in campo più italiani. Soldi, per intenderci».Decreto sicurezza, resta l'articolo sui costi dell'ordine pubblico che non piace alle società di calcio?«Solo per l'inizio del campionato abbiamo messo in campo 54mila uomini delle forze dell'ordine, vale a dire decine di milioni di euro. Perché le deve pagare la signora Maria che non ha mai messo piede in uno stadio? Su base annua stiamo fra i 30 e i 40 milioni».Molte società però non hanno lo stadio di proprietà, devono pagare?«Quanto guadagna uno come Dzeko? Togli un milione a lui, un milione a un altro. Con diciotto squadre di serie A hai coperto i costi. D'altronde se facciamo i tagli lineari noi al ministero, possono farlo anche loro»riproduzione riservata ®