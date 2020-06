A Roma 8 nuovi positivi e 3 decessi

Altri otto casi positivi tra Roma città e provincia, zero nel resto della regione. Tre invece i decessi. È il quadro del contagio di ieri che vede sotto la lente d'ingrandimento la gestione dei focolai che hanno colpito la Capitale in queste ultime due settimane. Due contagi sono infatti riferiti all'Istituto religioso Teresianum che è stato posto in sorveglianza sanitaria e dove sono stati effettuati test a tutti. Una situazione che - secondo la Regione - è sotto controllo ma per la quale viene chiesto di rispettare le misure di contenimento disposte dalla Asl senza alcuna eccezione. Le due persone risultate positive sono un giardiniere e una suora. Nella Asl Roma 1 è risultato positivo un infermiere legato alla coda del focolaio del San Raffaele Pisana che raggiunge così un totale di 119 casi. A questi si aggiunge la vicenda di un paziente ricoverato al Policlinico Umberto: proveniente da Dacca (Bangladesh) ha riferito di essere stato sintomatico già alla partenza. Per questo motivo è stata avviata la notifica al Ministero della Salute per le operazioni di verifica del caso.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 05:01

