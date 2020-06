A Roma 8 nuovi contagi in 24 ore

Sono nove i nuovi casi positivi nel Lazio di cui otto a Roma. Nelle altre città del Lazio, invece, si riscontra solo un nuovo caso nella Asl di Latina. Torna a scendere il numero dei nuovi casi di coronavirus secondo i dati diffusi ieri dall'assessorato alla Sanità della Regione, uno in meno rispetto mercoledì 17 giugno. «Tutti i casi ha spiegato l'assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio D'Amato sono scollegati tra loro. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine. Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24h, mentre sono stati 47 i guariti nelle ultime 24h raggiungendo un totale complessivo di 6.167 che sono ormai sei volte il numero degli attuali positivi». Nessun nuovo contagio quindi è da collegarsi ai focolai romani del San Raffaele o della Garbatella dove lunedì verranno eseguiti nuovamente i test. Sabato, invece terminerà il proprio servizio il Covid Center dell'ospedale San Filippo Neri. In mezzo a questi numeri anche una nuova buona notizia: la coppia di Wuhan curata all'Istituto Spallanzani, il primo caso di positività in Italia, dimessa dalla struttura a metà marzo, ha donato all'Inmi 40 mila dollari per contribuire alla ricerca sul Covid-19.(I. D. G.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 05:01

