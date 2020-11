A Roma 1.132 casi e 21 morti: è allarme

Nel Lazio che ha superato il milione e mezzo di tamponi effettuati da inizio emergenza, tornano ad aumentare i contagi: i nuovi casi sono 2209, di cui 1132 a Roma città. Nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono 21, mentre i guariti sono 159.

Tornano ad aumentare anche i tamponi giornalieri (25.481 in 24 ore), con il rapporto positivi/tamponi che scende all'8%. A preoccupare è soprattutto Roma, con un aumento dei casi e un'alta densità abitativa. La situazione migliora nettamente in provincia di Latina, dove iniziano a vedersi gli effetti del mini-lockdown', con le prime chiusure mirate a livello locale di tre settimane fa.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 39.729, di cui 37.430 in isolamento, 2192 ricoverati (+160 in un giorno) e 197 in terapia intensiva (+12 in 24 ore). Da inizio emergenza processati 1.505.664 tamponi, con 52.841 casi accertati, 11.837 guariti e 1275 deceduti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

