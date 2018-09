Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«A rischio non solo i nostri stipendi, che rischiano di vedere una decurtazione di almeno 200 euro - spiegano i lavoratori -, ma anche la qualità di un servizio che ognuno di noi svolge con la professionalità acquisita negli anni. Non si ferma la protesta dei dipendenti del Cup, coloro che svolgono tra i vari servizi interni alle Asl territoriali, quello di prenotazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini laziali. E mentre le altre sigle sindacali rinunciano al presidio di oggi perché ottenuto l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da Regione Lazio e sindacati firmatari del verbale per elaborare in brevissimo tempo una proposta tecnica, la Cgil ha portato i lavoratori in piazza: «Il mandato che ci è stato dato dai lavoratori nel corso di assemblee molto partecipate è quello di passare attraverso la mobilitazione».