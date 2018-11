A rischio il congedo per i papà

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniSenza interventi di proroga, al momento non previsti nella Manovra del Governo pronta all'esame dell'Aula, «salterà la sperimentazione del congedo lungo introdotta fin dal 2013 per i papà che quest'anno potevano avere fino a 5 giorni di congedo coperto al 100% alla nascita dei figli». La denuncia porta la firma del presidente dell'Inps Tito Boeri. Il congedo obbligatorio per i papà, da fruire nei primi 5 mesi di vita del neonato, era stato introdotto per il triennio 2013-2015 e partiva da un solo giorno, elevabile a tre sostituendo la madre. Dopo un iter tra varie leggi finaziarie, quest'anno i papà hanno goduto di 4 giorni di congedo obbligatorio più un quinto facoltativo in sostituzione della madre nel periodo di astensione obbligatoria.Ma l'eventuale proroga da concedere a un provvedimento simile rappresenta solo uno dei tanti aspetti di una Manovra sempre più sotto la lente dell'Unione Europea. Il ministro Tria ha illustrato ieri ai colleghi dell'Eurogruppo le ragioni della manovra 2019 presentata dall'Italia, quindi si sta tentando la strada di una mediazione mostrando che la deviazione dei conti dall'obiettivo di riduzione del deficit «non è così importante». Sta di fatto che anche l'Irlanda dice che «la soluzione condivisa è auspicabile», mentre per la Germania «la Ue sta agendo nel modo migliore». Il 13 novembre comunque si sarà la risposta definitiva sul caso Italia. E certo non fanno bene i numeri snocciolati da Bankitalia che, nella sua relazione sullo stato dell'economia, ha sentenziato che nel secondo trimestre 2018 si è fermata la locomotiva del Nord Est, solitamente in grado di trainare il Pil. In positivo il bilancio delle aziende che operano nel Nord Ovest e nel Sud del Paese mentre anche il Centro è vicino alla temuta «crescita zero».riproduzione riservata ®