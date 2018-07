A Riccardo Muti il Nobel giapponese

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Sono commosso e onorato. Sono profondamente legato al Giappone sin dagli inizi della carriera».Così, ieri, il Maestro Riccardo Muti, ha commentato l'annuncio dei vincitori della trentesima edizione del Praemium Imperiale 2018, assegnato dalla Japan Art Association, che quest'anno lo vede premiato per la Musica. Muti, il 23 ottobre, riceverà a Tokyo il premio di 15 milioni di yen, pari a circa 115 mila euro, un diploma e una medaglia consegnati dal Principe Hitachi, patrono onorario della Association e fratello dell'imperatore del Giappone. Premiati, quest'anno, anche Pierre Alechinsky per la pittura, Fujiko Nakaya per la scultura, Christian de Portzamparc per l'architettura e Catherine Deneuve per teatro e cinema. Borsa di studio per giovani artisti alla Shakespeare Schools Foundation. L'annuncio è stato dato a Roma da Lamberto Dini, consigliere del Premio. Il Premio è giunto nei giorni delle celebrazioni per i 50 anni dal debutto di Muti al Maggio Musicale Fiorentino. «Noi direttori cerchiamo di affrontare le partiture trovando pezzi di verità - spiega Muti - La musica più profonda, come diceva Mozart, è tra le note».riproduzione riservata ®