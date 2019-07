A renderlo famoso era stata la Gialappa's band, che lo aveva portato sullo schermo di tutti gli italiani, con il suo bizzarro repertorio para-esoterico e il suo lessico stravagante. Per tutti era il Mago Gabriel, nome d'arte di Salvatore Gulisano, morto ieri a 79 anni. A dare la notizia della scomparsa è stato il promoter, Renato D'Herin, con un post su Facebook. «Purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato e a cui ho voluto bene. Una figura fuori dagli schemi tradizionali ma con un grande cuore!». I due avevano a lungo lavorato insieme.

Palermitano, immigrato a Torino negli anni Sessanta, Gulisano aveva vissuto nel quartiere popolare delle Vallette. La Gialappa's lo scoprì agli inizi degli anni Novanta grazie alle sue apparizioni a Rete Manila, nella trasmissione cult dallo stravagante titolo di Gabriel e le mira-bolanti meraviglie.

La forza comica del personaggio consisteva soprattutto nelle sue storpiature grammaticali (famose quelle come «le palpedre delle dita» o «stupentemente»), per gli improbabili poteri esoterici e l'espressività facciale.

Grazie alla notorietà raggiunta con Mai dire tv, è stato per due anni ospite fisso alla trasmissione Buona Domenica condotta da Maurizio Costanzo e ha partecipato anche ad alcune edizioni del Festival di Sanscemo. È rimasto attivo ancora negli anni duemila in diverse trasmissioni targate Mediaset.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA