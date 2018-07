Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A questo locale non mancherebbe niente. Nemmeno il nome che riprende quello della piazza, una delle più affascinanti di Roma. Eppure all'Osteria delle Coppelle dovrebbero curare di più il cibo. I primi lasciano a desiderare. Il menu prevede quelli storici: i Rigatoni alla Gricia e alla Carbonara, Tonnarello Cacio e Pepe o i Ravioli alle Erbe. Poi ci sono anche crostini alle alici, tagliere di salumi e formaggi, l'abbacchio, il tonno rosso scottato e la frittura di calamari. Sono accontentati anche gli amanti della pizza. Insomma, non manca proprio niente. Nemmeno quello che è il cliché per turisti: conto salato, servizio approssimativo e poca attenzione ai prodotti. Il risultato? Un posto di passaggio. Dove chi vuol mangiare bene probabilmente non torna.Osteria delle Coppelle - Piazza delle Coppelle, 54 - Roma - 0645502826