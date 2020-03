A PORTA CHIUSA

Marco Castoro

ROMA - Il Coronavirus si Porta a Porta il Caso Vespa. «Apprendo che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda le tre puntate di questa settimana ha detto l'anchorman una decisione che mi sembra gravissima e pretestuosa. Nicola Zingaretti è venuto a Porta a Porta nel pomeriggio di mercoledì scorso e ha manifestato i primi sintomi di positività al virus sabato. Il direttore generale dello Spallanzani, professor Ippolito, mi ha confermato che il rischio si limita alle persone che nelle 48 ore precedenti (e non 72) abbiamo avvicinato la persona infetta per più di mezz'ora a meno di un metro di distanza. Questo con Zingaretti non è avvenuto. Non esiste pertanto nessuna ragione sanitaria su cui si fondi il provvedimento».

La Rai ha così replicato: «Si tratta di una disposizione aziendale di carattere prudenziale con riferimento a tutte le persone che sono state a stretto contatto con soggetti positivi al coronavirus nei propri studi. Tale disposizione è stata applicata in via cautelare anche a dipendenti e collaboratori che hanno lavorato alla puntata di mercoledì scorso». Al posto di Porta a Porta ci saranno gli speciali del Tg1.

RAI 1 I Soliti Ignoti e L'Eredità dovrebbero continuare con le registrazioni, senza pubblico ovviamente.

RAI 2 Povera patria passa dal lunedì al martedì e si chiamerà Patria. Detto Fatto si avvicina più alle tematiche dei ragazzi con la conduzione di Elisa D'Ospina e Giampaolo Gambi, che sostituiscono per la settimana Bianca Guaccero alle prese con una lieve indisposizione.

RAI 3 - Le ultime due puntate di Presadiretta andranno in onda nelle prossime settimane. Agorà, Mi Manda Raitre, Geo, Chi l'ha visto? continueranno nella normale programmazione. Da domani, ogni giovedì in prima serata, torna in tv il grande Teatro di Eduardo con l'adattamento curato da Massimo Ranieri.

MEDIASET Tutto confermato per Striscia, Live Non è la d'Urso, Amici di Maria De Filippi e C'è posta per te, anche se ovviamente non ci sarà il pubblico in studio. Il mercoledì prosegue il Gf Vip con Signorini che potrebbe condurre da Milano. Si fermano Verissimo, #CR4 La repubblica delle donne e Domenica Live perché è stata potenziata la task force Videonews per l'informazione di Rete 4 che resta accesissima. Anche lunedì prossimo al posto di Porro dovrebbe esserci la Palombelli. Stop per le Iene per un caso di Coronavirus all'interno del team.

