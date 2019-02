A Poli il postino da tre mesi non suona più

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le cassette delle lettere a Poli, paese della provincia di Roma, sono vuote da almeno tre mesi. Niente postini in giro per le strade del paese che conta quasi 2.500 abitanti, anziani che non hanno dimestichezza con l'online preoccupati perché, non pagando bollette che non arrivano, ad alcuni è stata già staccata la luce o il telefono. Insomma, a Poli il postino non suona nemmeno una volta. E c'è chi parla di interruzione di pubblico servizio.«Questa situazione sta diventando un problema serio - spiega il sindaco Nando Cascioli - Noi dipendiamo come comune dal centro distribuzioni della posta di Zagarolo. Ho parlato con gli addetti e mi è stato risposto che hanno poco personale e per di più a tempo determinato. Le persone che vengono assunte fanno appena in tempo a conoscere il territorio per poi, dopo due o tre mesi, essere mandate via e sostituite con altre. Relativamente alle bollette mi è stato anche detto che sarebbero le società a mandarle in ritardo per favorire la domiciliazione bancaria».