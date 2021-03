A piazza Venezia torna la postazione Lì Alberto Sordi studiò da pizzardone

Flavia Scicchitano

Deve la sua fama ad Alberto Soldi, anche se poi comparirà in scene di altri film, per diventare un vero e proprio simbolo della capitale. La pedana del pizzardone', il vigile urbano secondo i romani, di piazza Venezia è di nuovo in funzione.

IL RITORNO L'annuncio è arrivato dalla sindaca Virginia Raggi: Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la storica pedana dei vigili urbani in piazza Venezia - ha detto - Noi romani la conosciamo bene, anche perché compare in una famosa scena di un film con Alberto Sordi. Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di Roma.

LA STORIA La pedana, istituita intorno agli anni Venti, ospitava i vigili chiamati a dirigere il traffico in uno dei crocevia più caotici e celebri del centro storico. Fuori uso da qualche anno per un guasto al sistema di rialzo, oggi è stata ripristinata. Tra via Quattro Novembre, via del Corso e via del Plebiscito, con alle spalle Altare della Patria, Fori imperiali e Colosseo, gli agenti, con una mimica da direttore d'orchestra, torneranno a gestire la viabilità, tra auto, scooter e bus che attraversano il selciato.

ALBERTO SORDI Un richiamo al passato e alla tradizione, nella piazza riqualificata con il lastricato in sampietrini, che non può non riportare alla memoria il cinema degli anni '60. Nel film Il Vigile', di Luigi Zampa, Alberto Sordi era il vigile Otello Celletti, con fischietto e guanti bianchi. Diversi anni dopo, nel 2012, anche Woody Allen la scelse per girare alcune scene del suo 'To Rome with love'.

I VIGILI Ieri a fare visita agli agenti al lavoro sulla piazza anche il Comandante Generale del Corpo Ugo Angeloni. Fabio Grillo, istruttore di polizia locale, che dal 2004 vi ha trascorso più tempo, racconta: Mi è mancata.... Ogni volta che salgo sulla pedana sono tante le persone che mi fanno la battuta su Sordi. Anvedi Albertone.

LA POLEMICA «Raggi annuncia il ripristino della storica pedana collocata dove dovrebbe passare la Tva. Forse il tram farà una deviazione intorno alla pedana? O costruiranno una rotatoria? La sindaca riordini le priorità di Roma», osserva la consigliera del Pd in Campidoglio, Ilaria Piccolo.

