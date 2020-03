A PAVIA AGENTI SEQUESTRATI

I detenuti protestano per le limitazioni imposte per il Coronavirus. Una rivolta, definita «molto violenta», è scoppiata nel primo pomeriggio di ieri nel carcere di Sant'Anna a Modena. Molti i detenuti coinvolti e i danni alla struttura, con un principio di incendio e fumo nero nell'edificio. Nei disordini è morto un detenuto. Sono in corso le indagini per capire in quale circostanza sia avvenuto il decesso. In serata rivolta anche nel carcere di Pavia, dove i detenuti hanno preso in ostaggio due agenti e la penitenziaria ha chiesto rinforzi per sedare la sommossa. A Poggioreale (Napoli), alcuni detenuti sarebbero saliti sui muri del passeggio, in una zona interna al penitenziario. La protesta è divampata per l'annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio. . Tensioni anche nel carcere di Frosinone, dove un centinaio di detenuti ha chiesto provvedimenti ad hoc, uscendo dalle sezioni e raggiungendo l'area passeggi e le mura. Sabato a Salerno la protesta per l'annunciata sospensione dei colloqui. «Abbiamo scritto al Ministro perché le rivolte in atto, poste in essere in alcune carceri, tra cui Frosinone, Salerno, Modena, Poggioreale, devono far riflettere il Governo sulla necessità di riformare l'ordinamento penitenziario ma, soprattutto, la polizia penitenziaria» scrivono i vertici del SIPPE (Sindacato Polizia Penitenziaria).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

