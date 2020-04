«A partire dal 17 aprile verranno chiamati a firmare 300 nuovi agenti della Polizia Locale, che potranno prendere servizio. Come già noto, esauriremo così la graduatoria». Così su Facebook l'assessore al Personale, Antonio De Santis. «Le convocazioni - aggiunge - avverranno in modo scaglionato, per garantire il pieno rispetto di tutte le misure e prescrizioni di salute pubblica. Proprio come era già avvenuto per i mille assunti sino a oggi, i nuovi 300 nuovi agenti saranno inviati a lavorare in strada, sulla base dell'analisi dei fabbisogni nei vari Municipi. Come mostrato in questi giorni il lavoro della Polizia Locale costituisce la spina dorsale per assicurare tutela della legalità e rispetto delle regole. Gli agenti sono il primo anello di congiunzione tra cittadini e istituzioni sui territori - conclude De Santis - Grazie a tutta la Polizia Locale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA