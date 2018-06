A NUOVA DELHI

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Non mi resta più nulla da vedere al mondo, me ne vado... nessuno deve essere considerato responsabile della mia morte». È il tragico messaggio lasciato da Alex Dinu, un commercialista indiano del Kerala supertifoso di Lionel Messi scomparso venerdì scorso dopo la sconfitta dell'Argentina con la Croazia per 3-0. Dopo 48 ore di ricerche, la polizia ha rinvenuto ieri nel letto del fiume Meenachil il cadavere dell'uomo. Nella ricostruzione dei fatti è emerso che Dinu si era seduto da solo davanti alla tv per assistere al match indossando, secondo i genitori che avevano denunciato la sua scomparsa al commissariato, una maglietta della nazionale argentina. Chiuso ed introverso secondo chi lo conosceva, aveva scritto in uno dei suoi diari: «Messi, la mia vita è dedicata a te, in attesa di vederti alzare al cielo la Coppa» del Mondiale in Russia.(G.Bul.)