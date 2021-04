A noi gli occhi, please. Globe Theatre occupato

Valentina Conti

A noi gli occhi, please. Con uno striscione inneggiante alla famosa prova teatrale di Gigi Proietti, i lavoratori dello spettacolo hanno occupato ieri il Globe Theatre. A distanza di più di un anno dallo stop agli spettacoli dal vivo, chiedono continuità di reddito ed una riforma strutturale del settore per i precari. «Non vogliamo una riapertura senza sicurezza, che ci faccia ripiombare in un mondo del lavoro ancora più incerto», le loro parole. «Sapere dell'occupazione è stata una doccia fredda e siamo venuti a sentire le loro motivazioni. Ovviamente siamo solidali perché anche per noi è stato un anno difficile», ha detto Carlotta Proietti, figlia del celebre attore e direttore del Teatro di Villa Borghese scomparso di recente. E ha aggiunto: «Mio padre? Credo sarebbe stato solidale anche lui, perché quando si tratta di lavoratori non si può fare altrimenti».

