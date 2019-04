A New York ora il morbillo fa davvero paura. La metropoli è alle prese con uno dei maggiori focolai degli ultimi decenni e le autorità sanitarie boccheggiano perché non riescono ad arginare l'epidemia.

Ma la preoccupazione cresce in tutti gli Stati Uniti, per una malattia che sta rialzando la testa dopo che era stata completamente sradicata. Nella Grande Mela è allarme rosso e il sindaco Bill de Blasio ha scelto la linea dura, dichiarando lo stato di emergenza sanitaria per il timore che l'epidemia, partita da Brooklyn, possa diffondersi ancora. L'ordine è di vaccinarsi obbligatoriamente nelle quattro aree più a rischio, pena multe salatissime (1000 dollari) e persino la chiusura di scuole e asili nido. Dal mese di settembre infatti sono almeno 285 le persone che hanno contratto il virus del morbillo, creando panico soprattutto tra la comunità ebraico ortodossa di Williamsburg. Molti i casi xche asi sono verificati soprattutto negli ultimi due mesi. (M.Fab.)

