«A New Orleans la polizia sparava durante le riprese»

VENEZIA - Una riflessione sul concetto di razza negli Stati Uniti, fatta a partire da una serie di brutali uccisioni di giovani afroamericani avvenuta nel 2017 per mano della polizia. È questo il tema di What you gonna do when the world's on fire, documentario italoamericano di Roberto Minervini (Louisiana, Stop the Pounding Heart) applaudito ieri in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.«Durante le riprese a New Orleans la polizia ci ha sparato addosso - ha detto il regista in conferenza stampa - ma siamo rimasti sul posto, perché tutta la troupe credeva all'urgenza di raccontare il grido della comunità afro e indo-americana di New Orleans». Prodotto da Okta, Pula e Rai Cinema, il film arriverà in sala in Italia con Cineteca di Bologna e Valmyn. (I. Rav.)