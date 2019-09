A Monza passaggio di consegne La Ferrari ora ha un nuovo leader

Piergiorgio Bruni

ROMA - Un tripudio rosso. Infinito e intenso, come la passione che scorre nelle vene di un intero popolo. Finalmente in festa, stipato e adorante ai piedi di Charles Leclerc. L'uomo del popolo, l'arrampicatore sociale della Formula 1, che in macchina diventa un algido calcolatore e fuori dall'abitacolo si scioglie in un'innata dolcezza. E' lui, 9 anni dopo Fernando Alonso, a riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio di Monza e a respingere orgogliosamente le Mercedes di Bottas e Hamilton. Sì, proprio lui, che passata la bandiera a scacchi, sventolata da un immenso mito di Maranello, Jean Alesi, si mette le mani sul casco. Incredulo. Poi urla di gioia e, mentre parla al team via radio «Mamma mia, mamma mia. Grazie di tutto, siete i migliori», si emoziona. Come un bambino la notte di Natale. Eh sì, perché Monza è il regalo atteso un anno intero. E Charles, 21 anni appena, lo scarta felice dopo quello di 1 settimana fa a in Belgio e si prende pure la leadership della squadra, scalzando in classifica il compagno Vettel (+13 sul tedesco), malinconicamente 13esimo dopo testacoda al settimo giro e una successiva penalizzazione di 10 secondi per condotta scorretta ai danni di Stroll.

«Che gara confida Leclerc prima della premiazione non sono mai stato così stanco! Difficilissima, ci tenevo per i ragazzi e i tifosi, vincere qui è un sogno, lo era già stato a Spa, ma per le emozioni questa ne vale dieci di più». «La gara è stata dura prosegue il monegasco perché le due Mercedes dietro erano dure da contenere. Hanno diviso la loro strategia andando lunghi con Bottas e abbiamo faticato, però la nostra strategia con le gomme hard era giusta. Negli ultimi 7-8 giri con le dure mi sono convinto di farcela, vedevo la gente che esultava in anticipo e mi sono detto di restare concentrato». Infine, tra il sorpreso e lo scherzoso, sollecitato su quanto accaduto il sabato, dove non avrebbe supportato adeguatamente Vettel al momento della qualifica, prova a fare un po' di chiarezza: «Binotto (il team principal, ndr) via radio mi ha detto che sono perdonato? L'ha detto per scherzo spiega quello che è accaduto è stato visto in modo sbagliato, non ho fatto niente di male per la squadra. Non è stata colpa mia». Poi, affettuosamente, arriva pure la vera carezza da parte del capo: «E' stato bravissimo confida Binotto e sentire l'Inno di Mameli sotto al podio è stato emozionante: qualche lacrima, lo ammetto, mi è scesa. E' stata una bellissima gara, tiratissima dall'inizio alla fine. Sono giornate che rimangono: giro dopo giro si è difeso e ha venduto cara la pelle». «Se è nata una stella? Ancora presto per dirlo taglia corto il team principal della Ferrari tuttavia, la stella è nata 21 anni fa. Sta crescendo giorno dopo giorno e sta dimostrando quello che vale. Noi investiamo su di lui e lui su di noi. In futuro vogliamo creare qualcosa di unico».

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

