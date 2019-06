A Milano, in zona piazza V Giornate, un cocktail bar con un giardino nascosto, abbellito da piante sempre verdi e statue di Buddha. Costola dell'omonimo ristorante panasiatico ospitato dall'hotel Fifty House Cellini, Kowa propone in carta 16 signature drink curatissimi nella presentazione, preparati con materie prime inusuali e ottimi distillati. Low alcol e fresco è per esempio il P&Hcon Pisco Porton, Hendrick's Gin, sciroppo di polline d'api, cordiale di fiore di sambuco, succo di limone e yuzu, spuma di tè verde e limone. Un ottimo aperitivo, poi, è il Negroni del Kowa (fuori carta), un twist con Rabarbaro Zucca invece di bitter Campari invecchiato in botte di rovere, servito per metà in calice e per metà in una fialetta immersa in un bicchiere di ghiaccio per mantenere a temperatura ottimale il drink. (N.Cav.)

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

