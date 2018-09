A mezzanotte in dodici librerie le prime copie del libro di Totti

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Si avvicina l'uscita del libro autobiografico di Francesco Totti, scritto con la collaborazione di Paolo Condò. Il 27 settembre al Colosseo ci sarà l'evento di presentazione con tanti ospiti illustri e una scenografia da sogno. Nella notte di oggi tra mezzanotte e le due, dodici librerie Mondadori resteranno aperte per vendere le prime copie del libro Un capitano in cui vengono trattati anche molti temi scottanti come il rapporto con Spalletti e i giorni dell'addio al calcio. Per 12 estratti a sorte, ci sarà anche la possibilità di partecipare all'evento al Colosseo e di incontrare Totti in persona. Lo storico capitano doveva in mattinata anche tenere una conferenza stampa ma visto il momento della squadra e le probabili domande non inerenti al libro ha preferito annullare. (F.Bal.)