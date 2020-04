A maggio nei parchi in piccoli gruppi, da giugno in centri estivi organizzati anche in oratori e cortili delle scuole. Per i bambini e gli adolescenti è stata avviata ufficialmente la Fase 2 con una videoconferenza convocata dalla ministra Elena Bonetti con il compito di studiare le modalità per consentire ai bambini di uscire dall'isolamento casalingo in cui lockdown li ha costretti. Il piano infanzia ha un duplice obiettivo: offrire ai minori delle attività educative, poichè prima di settembre non torneranno a scuola, e sostenere i genitori quando ritorneranno al lavoro. Alla riunione hanno partecipato tra gli altri i ministri Lucia Azzolina, Nunzia Catalfo e Vincenzo Spadafora Catalfo, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Il punto fermo è che i minori in qualsiasi luogo saranno ospitati dovranno rispettare al massimo le regole del distanziamento sociale, per tale ragione la prima ipotesi formulata è che saranno divisi in piccoli gruppi: 4 o 5 con un educatore.

