A LUGLIO IL RITORNO

ROMA - La speranza di Mancini è durata poche ore. Il ct ieri aveva ipotizzato un recupero lampo di Zaniolo per l'Europeo, ma qualche ora dopo Nicolò in accordo con la Roma ha deciso di non rischiare e di tornare solo nel ritiro estivo di luglio. Una decisione sofferta, ma obbligata per evitare ricadute al ginocchio lesionato a gennaio. Il papà di Zaniolo ieri a ReteSport ha precisato: «Ci vorrà un anno per rivedere il vero Nicolò. E' sempre meglio andare con i piedi di piombo con questo tipo di infortunio. Meglio un mese di recupero in più che in meno. Non ha preso benissimo la possibilità di non andare all'Europeo, adesso però ha metabolizzato l'idea». Nei prossimi giorni è prevista una visita di controllo a Villa Stuart, ma l'ipotesi di rivederlo in azzurro è ormai più che remota. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA