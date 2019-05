A Londra il pub dove i clienti sono tutti nudi

Nudi davanti a una birra. Nello storico The Coach & Horses nel quartiere Soho, passato alla storia per essere stato gestito dal più rude dei baristi di Londra, Norman Balon, ora si potranno lasciare tutti gli abiti all'ingresso; non solo cappotto e ombrello. Il pub, uno dei punti di riferimento di Soho dal 1847, ha, infatti, richiesto e ottenuto la licenza di locale per nudisti.

Alastair Choat, che con la figlia Hollie gestisce il pub, ha spiegato che la cosa pare abbia incuriosito molte persone: The Coach & Horses è stato sommerso da chiamate da parte di nudisti di tutto il mondo. «Stiamo cercando di difendere un valore: la grande tradizione britannica di spogliarsi», ha detto ironicamente alla Cnn. Il pub ha pubblicato anche un calendario che ritrae i clienti abituali in desabillè.

