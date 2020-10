A LEZIONE DAL MAGO

Enrico Sarzanini

Con le sue magie ha fatto sparire la crisi. Luis Alberto contro il Bologna si è preso la scena confermando che quando sale in cattedra per gli avversari non c'è nulla da fare. Era successo in Champions contro il Borussia Dortmund, si è ripetuto in campionato contro il Bologna. Gol, assist e giocate dello spagnolo sono state musica per le orecchie di Simone Inzaghi che di questa vittoria aveva bisogno come il pane. Sofferta si ma certamente meritata perché voluta fino in fondo e con un solo e unico protagonista: Luis Alberto. E' stato lui a trascinare la squadra alla vittoria, a sbloccare la gara con un gol cercato e voluto fino alla fine e culminato con la (solita) esultanza polemica. A chi fosse riferito quel gesto (tifosi o dirigenza?) ma soprattutto quell'impronunciabile labiale lo sa solo il numero 10, resta il fatto che quella rete ha dato il via ad una vittoria importantissima sia per il morale che per la classifica. Il mago si è ripreso la Lazio e adesso non si vuole più fermare perché sa benissimo che questa può essere la stagione della svolta, quella che può confermare la Lazio tra le grandi del calcio e consegnare allo spagnolo la tanto agognata maglia della Nazionale. Eccola la ciliegina sulla torta che manca: dopo gol, giocate d'autore ed il rinnovo fino al 2025 firmato in gran segreto in estate, per chiudere il cerchio manca la chiamata di Luis Enrique. Intanto si gode il momento e l'intesa con Ciro Immobile: come sottolinea LazioPage' dal 2017/18 ad oggi in Serie A i due hanno segnato 105 gol (23 lo spagnolo e 82 l'azzurro) e realizzato 58 assist (34 Luis Alberto e 24 Immobile).

Brutta avventura infine per Correa: mentre giocava contro il Bologna la sua abitazione sulla Cassia è stata svaligiata, rubati contanti, orologi e valori vari per un valore di circa 7mila euro. Siete venuti a rubare a casa mentre ero alla partita, codardi si è sfogato con un post su Instagram poi rimosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

