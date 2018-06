A Lemmiti la carica di superassessore Bilancio e Partecipate

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tornano insieme le deleghe al bilancio e alle partecipate in Campidoglio. A riunirle sarà il super-assessore Gianni Lemmetti che, oltre a seguire la delicatissima pratica del concordato di Atac, riunirà due importanti responsabilità: i conti della Capitale e il coordinamento delle sue aziende. Ad affidargli quest'ultimo compito, dopo l'addio dell'ex assessore Alessandro Gennaro, è stata la sindaca Raggi.E l'annuncio è arrivato ieri in Aula Giulio Cesare per voce del presidente Marcello De Vito: «La sindaca Raggi ha affidato all'assessore al Bilancio Giovanni Lemmetti, l'attuazione delle linee programmatiche concernenti le competenze di coordinamento strategico delle società partecipate di Roma Capitale». Da parte sua, Lemmetti ha commentato semplicemente: «Io mi metto a lavoro come sempre, poi mi affascina il mondo delle partecipate». Prima di lui la deleghe al Bilancio e quella, a termine, alle Partecipate erano state riunite dall'ex responsabile dei conti, Marcello Minenna (all'epoca responsabile anche del Patrimonio) e poi scisse.