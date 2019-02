A grande richiesta torna lo spettacolo Pulcinella e i comici di corte - commedia con musiche classiche ed inedite di Pericle Odierna, per la regia di Luca Pizzurro - che porta in scena le maschere della tradizione italiana. Pulcinella, Arlecchino, Colombina e Balanzone scappano dai loro perfidi padroni e si ritrovano nella piazza del paese. Senza soldi. E senza sapere cosa fare. Pulcinella propone di partire per Napoli, dove per lui si trovano le cose più importanti della vita. Il mare, il sole e il teatro. Decidono dunque di diventare attori.

Per questo danno vita alla Compagnia I Comici dell'Arte con l'intenzione di guadagnare tanti soldi. Ben presto però scoprono che Napoli non è proprio la città della libertà. Soprattutto da quando regna la cattivissima regina Gertrude che odia tutte le forme di spettacolo ed in particolare il Teatro. A sorpresa però la perfida regina decide di dare una possibilità ai nostri amici. Il giorno dopo dovranno fare uno spettacolo a corte e se saranno in grado di far ridere potranno essere liberati altrimenti saranno rinchiusi a vita nelle celle del castello.(F. Pic.)

Domenica alle 16, 8 euro, via Sciangai 10. Info e prenot. 3388193001

