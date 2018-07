A gonfie vele per la solidarietà

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un brigantino come compagno di un viaggio in mare aperto, lontano da una quotidianità che ha poco a che fare con la spensieratezza. Sarà infatti l'imbarcazione a vela a ospitare a bordo 16 pazienti di Oncoematologia dell'ospedale Bambino Gesù che a fine mese salperanno con Nave Italia. E proprio per finanziare la quinta edizione di A gonfie vele contro il cancro, Linfoamici onlus dà appuntamento a tutti mercoledì 4 luglio alle ore 19,30 al Mamaflò restaurant di Ostia (lungomare Lutazio Catulo) per il summer party Abbracci a bordo.La serata con cena e drink a 15 euro è organizzata dall'associazione che supporta i malati di Linfoma. Il viaggio, reso possibile dalla fondazione della Marina Militare e dello Yacht Club Italiano Tender to Nave Italia, coinvolgerà alcuni pazienti che hanno terminato le cure o sono in terapia di mantenimento, e prenderà il via il 24 luglio da Gaeta per terminare, cinque giorni dopo, a Livorno. «Sarà un'esperienza autentica spiega Angela Mastronuzzi, responsabile di Neurooncologia del Bambino Gesù i ragazzi, tra gli otto e i 15 anni, verranno coinvolti in diverse attività, come spiegare le vele, lavare i pavimenti e lucidare gli ottoni. Questa avventura servirà a spezzare la routine dell'ospedalizzazione». Per prevendite: tel. 342 0909458; 329 8564468.(S. Qua.)