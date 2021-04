«A giugno torneranno le arene ma il coprifuoco alle ore 22 va abolito»

Leandro Pesci, presidente Anec Lazio: apriranno quest'estate le arene?

«Sì, le arene estive ci saranno. Come Anec Lazio, ci prepariamo alla partenza del CineVillage a Parco Talenti, prevista tra l'11 e il 15 giugno. E vedremo per piazza Vittorio. Dovrebbero poi esserci l'arena del Nuovo Sacher e del Tiziano. È tutto un work in progress».

Quali sono i nodi principali?

«Il coprifuoco alle 22. D'estate la luce impedisce le proiezioni dei film prima delle 21-21.30. L'auspicio è che per giugno le cose possano cambiare. Ad agosto le giornate si accorciano è rischioso, rischioso iniziare troppo tardi: a settembre l'anno scorso ha piovuto tutto il mese...».

Poi?

«I film sono pochissimi, molti sono anche sulle piattaforme, e quelli americani usciranno a settembre. Perciò l'Anec sta lavorando a una programmazione diversa: lanceremo sui social titoli di film di repertorio da far scegliere al pubblico».

Cosa chiedete alle istituzioni?

«Soprattutto di far slittare il coprifuoco almeno alle 24 per il mese di giugno. In alternativa, dare la possibilità per gli spettatori, esibendo il biglietto, di rientrare a casa al termine dello spettacolo». (F.Sci.)

