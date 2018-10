A Formello Luis ALberto non si presenta: rischio pubalgia

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ripresa della preparazione a Formello e per Inzaghi subito una sorpresa: l'assenza di Luis Alberto. Lo spagnolo è rimasto ai box per un problema fisico: si teme il ritorno della pubalgia che lo scorso anno lo ha tenuto fuori nel finale di stagione anche se potrebbe trattarsi solo di un affaticamento muscolare. C'è invece Radu che per ha preferito non forzare ed ha così saltato la partitella finale. Prima della seduta nuovo faccia a faccia tra la squadra ed il tecnico che ha chiesto di riprendere il cammino perso contro la Roma. Dopo la debacle con la Roma Inzaghi è pronto ad una mini rivoluzione e giovedì sera a Francoforte contro l'Eintracht in Europa League farà turnover anche in vista della gara di campionato contro la Fiorentina in programma domenica all'Olimpico. In attacco possibile tandem Caicedo-Correa, a centrocampo dovrebbe esserci l'atteso esordio di Berisha che non vede l'ora di scendere in campo. Esterni Basta e Durmisi, nel mezzo spazio a Murgia e Badelj. Tra i pali tornerà Proto ufficialmente il portiere di Coppa. Dietro potrebbe rifitare Acrebi con Bastos e Wallace pronti a tornare in campo dall'inizio. (E.Sar.)