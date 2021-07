Nasce ufficialmente la nuova Lazio di Sarri. Ieri il raduno a Formello (dove il tecnico ha incontrato patron Lotito) con i primi test fisici, nel pomeriggio alla clinica Paideia sono iniziate le visite di idoneità dei giocatori, il 10 luglio la partenza per Auronzo. «Per il 4-3-3 serviranno degli esterni», l'appello di Sarri che ieri ha ricevuto un regalo da Lotito: Felipe Anderson infatti è pronto a tornare in biancoceleste.

Tutto fatto sia con il West Ham (3 milioni di indennizzo più il 50% di una futura rivendita) che con il giocatore (guadagnerà 2 milioni netti più bonus) è stata la stessa Lazio tramite la sua agenzia biancoceleste a confermare il buon esito dell'operazione pubblicando un articolo dal titolo «Felipe Anderson e la Lazio si ritrovano dopo tre stagioni vissute lontani» salvo poi modificarlo in «si potrebbero ritrovare».

Il mercato in entrata però è bloccato dall'indice di liquidità e una volta ceduto Correa saranno annunciate le operazioni in entrata: Hysaj, Romero e Basic. (Enrico Sarzanini)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA