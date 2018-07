A Fognini il derby su Bolelli e Fabbiano elimina Wawrinka

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Gli azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano conquistano il terzo turno a Wimbledon e raggiungono l'altra azzurra Camila Giorgi. Fognini ci riesce, dominando l'atteso derby di secondo turno con l'amico e rivale Simone Bolelli, regolato 6-3 6-4 6-1 in poco meno di due ore. Adesso avrà come rivale il ceco Vesely, avversario alla sua portata che potrebbe permettergli di approdare per la prima volta nella sua carriera nei top 16 del torneo. L'impresa del giorno però è quella dell'altro azzurro Thomas Fabbiano che elimina l'ex top ten mondiale, ma sempre quotato, l'austriaco Wawrinka, l-6 (9-7) 6-3 7-6 (8-6); ora avrà il greco Tsitsipas. Il match era stato interrotto mercoledì sera per pioggia sul 5-5 del terzo set. È andata male invece ad altri due azzurri: Andreas Seppi è stato battuto dal sudafricano Kevin Anderson per 6-3 6-7 (5-7) 6-3 6-4 - anche questo match era stato interrotto mercoledì sera per pioggia - mentre Matteo Berrettini è stato eliminato dal francese Gilles Simon che si è imposto per 6-3 7-6 (7-4) 6-2. Superano il 2° turno il numero 1 del mondo Rafa Nadal e l'ex numero 1 Djokovic. Oggi torna in campo la Giorgi contro la ceca Sniakova. (M.Lob.)