Giovanni Maga, direttore Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, Igm-Cnr, può essere utile l'estensione del green pass?

«Sì, per contesti e attività particolari, come discoteche, villaggi turistici e simili, dove la frequentazione intensa può rendere difficile mantenere distanze e protocolli di sicurezza. Temo però che allargare il passaporto ad attività quotidiane, come bar e supermercati, possa essere sentito come una limitazione della libertà personale, in questa fase».

È presto?

«Se ci sarà un rimbalzo, lo vedremo nel prossimo mese e si farebbe ancora in tempo a imporre eventuali strategie più stringenti».

Ora cosa si può fare?

«Andare a recuperare le persone che esitano, le varianti più contagiose trovano una via proprio in chi non ha la difesa del vaccino». (V. Arn.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA