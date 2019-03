A distanza di poche ore dalla denuncia di una 17enne, che tentava di incassare donazioni fingendosi sordomuta e avvicinando i passanti in via Nazionale, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno smascherato un 23enne romeno che - con le stesse modalità della connazionale - si fingeva sordomuto mostrando un falso certificato medico e un modulo di un fantomatico Centro Regionale per persone portatrici di handicap, tentando di far breccia nel cuore dei passanti e intascare l'elemosina grazie alla credibilità acquisita dalla finta documentazione sanitaria.

Ad accorgersi della truffa è stato un carabiniere della Stazione Roma Piazza Farnese libero dal servizio che ha fermato il giovane per poi denunciarlo. Nelle tasche aveva ancora 170 euro raccolti grazie alla pietà di passanti e turisti.

