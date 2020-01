A distanza di 40 anni da quel terribile 2 agosto 1980, la Corte di Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini. La strage fu dunque di matrice fascista, hanno confermato i giudici secondo i quali Cavallini, chiamato il nero fornì supporto logistico agli esecutori materiali della strage, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (già condannati in via definitiva quali esecutori materiali dell'attentato). Li ospitò, fornì loro un'auto e documenti falsi. Soddisfatti i familiari delle vittime: «La sentenza non cancella gli 85 morti e i 200 feriti, ma rende giustizia a noi familiari che abbiamo sempre avuto la costanza di insistere su questi processi».

Cavallini, già condannato per banda armata ed altri omicidi di cui è reo confesso, oggi si trova in semilibertà. Rispetto alla strage di Bologna si è sempre dichiarato innocente, come tutti gli altri ex Nar. «Sono pentito per quello che ho fatto - aveva ripetuto ai giudici - ma non posso pentirmi per qualcosa che non ho fatto. Una mia condanna sarebbe sbagliata». (A.Sev.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

