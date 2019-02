A conclusione di un servizio di controllo nel corso della movida notturna nelle zone di competenza, i carabinieri della stazione Città Giardino hanno arrestato tre persone, denunciato una quarta, multato tre attività commerciali e sanzionato 5 giovani sorpresi a consumare alcolici in strada, in violazione al decreto sindacale anti-alcol. Un 36enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato in esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale ordinario di Roma - ufficio esecuzione cumuli, dovendo espiare una pena residua di 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti. Un altro 36enne romano, già sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma, è finito in manette in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento pena. I carabinieri hanno infine arrestato un 31enne romano ricercato da mesi.

