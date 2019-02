Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A come Ariston. È dal 1977 - tranne un anno che fu spostato al mercato dei fiori in zona Bussana - la casa indiscussa del Festival della canzone italiana.B come Baglioni, traghettatore e dirottatore artistico dei 24 cantanti. Già travolto dalle polemiche; prima con Salvini sui migranti poi il conflitto di interessi con cantanti e la sua società di management e booking che fa capo a Ferdinando Salzano di Friends & Partners.C come Bisio. L'altro Claudio. Quello che sul palco dovrà far ridere. Compito di certo non facile, visti i precedenti (ricordate Crozza?).D come i duetti di venerdì. Un sfilata di ospiti accompagneranno i cantanti in gara. Niente cover, saranno sempre le canzoni in gara a essere eseguite.E come eliminazione che quest'anno non ci sarà. E sono tutti felici e contenti. I big arriveranno dritti in finale, senza ansia di essere fatti fuori alla prima esecuzione.