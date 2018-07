Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Cinecittà World è tempo di Cinevacanza. Ad agosto, oltre a 30 attrazioni, 8 show al giorno, 6 aree a tema, alla Cinepiscina, alla spiaggia e agli ombrelloni, arriva anche un fitto cartellone di eventi per tutti i gusti. Si comincia con Cinema sotto le Stelle, dal 10 al 26: nella cornice della Cinecittà Street saranno proiettati film, documentari e approfondimenti. Sempre il 10 agosto sul palco della Cinecittà Street si esibiranno oltre 10 tra le migliori tribute e cover band italiane. L'appuntamento è dalle 17 con Tale Quale Tribute Show per una maratona musicale che passerà in rassegna tanti famosi cantanti e gruppi musicali sia italiani che stranieri. Per gli amanti della salsa, ancora venerdì 10 agosto, c'è Los Locos Pool Party, per lasciarsi andare nella Cinepiscina con gli scatenati suoni delle musiche latine.L'11 agosto in Cinecittà Street sarà la volta di una proiezione speciale: Sconnessi, alla presenza del regista Christian Marazziti e parte del cast.Geppo show, il grande spettacolo della nuova star del web Simone Metalli, in arte Geppo, sarà invece in scena martedì 14 Agosto alle 21 con una spumeggiante ed inedita serata. Il 14 e il 15 agosto Ferragosto Summer Party.