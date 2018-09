A Castel romano si balla con New York Academy

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica alle 16 presso il Teatro 1 di Cinecittà World, si terrà l'anteprima mondiale di New York Academy Freedance, il colorato e dinamico dance movie che celebra la danza, sequel del già noto New York Academy. I visitatori di Cinecittà World avranno la possibilità di vedere gratuitamente (fino ad esaurimento posti) e in anteprima mondiale il film, alla presenza esclusiva del regista Michael Damian, e con il contributo sul palco di alcuni tra i migliori ballerini italiani, come Steve LaChance con un'esclusiva performance di danza del corpo di ballo della sua scuola LaChance Ballet - Alice Bellagamba e i talent, Pamela Canessa, Emma e Francesca Del Toro, Vittoria Marcov, Giulia Pauselli, Angelo Recchia, Marcello Sacchetta e Gessica Taghetti.In New York Academy Freedance, troveremo personaggi completamente nuovi e una storia ancor più entusiasmante: giovani artisti che, per realizzare i loro sogni, sono disposti a tutto, anche a sacrificare l'amore(G.Bul.)