«A casa i dipendenti transitati nelle zone rosse»

I dipendenti capitolini che sono transitati per qualsiasi motivo nelle zone rosse dovranno restare a casa. A disporlo è stata la sindaca Raggi, che fa riferimento all'ordinanza della Regione Lazio che ha anche stabilito per quanti provengono dalle zone rosse l'obbligo di avvertire il numero 800 118 800 e attendere le successive indicazioni.

Intanto arrivano due milioni di euro per favorire lo smart working e sostenere il mondo delle imprese. «È questa la nuova misura che stiamo mettendo in campo per aiutare le imprese del Lazio a proseguire la loro attività e permettere ai lavoratori di lavorare da casa in questo momento di emergenza epidemiologica», ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'avviso pubblico verrà pubblicato giovedì con modalità a sportello.(F. Sci.)

