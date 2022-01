A bordo 150 positivi La crociera incubo finisce a Genova

Doveva essere una crociera nel Mediterraneo. Tutto è naufragato a Genova quando il comandate ha avvertito la Capitaneria di porto: «Focolaio a bordo». L'approdo al porto di Genova della gigantesca Msc Grandiosa, proveniente da Marsiglia e diretta a Civitavecchia, Palermo e Malta con mille persone a bordo, ha messo in moto tutte le procedure di sicurezza anti contagio. Ben 150 crocieristi, quasi tutti italiani, sono risultati positivi dopo aver effettuato i tamponi a bordo. Nessuno ha avuto bisogno di cure: i positivi - «per la maggior parte asintomatici», scrive Msc in una nota - sono stati confinati nelle rispettive cabine

Da Genova i croceristi italiani residenti nel Nord Italia sono stati portati casa con mezzi appositi, quelli del Centro-Sud sbarcheranno oggi a Civitavecchia. I cittadini stranieri positivi al Covid sono stati ospitati in una residenza protetta a Genova e in una rsa del basso Piemonte.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

