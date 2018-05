Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Bioparco le mamme entrano a metà prezzo (8 euro) fino a domenica; la Festa verrà celebrata con un programma speciale: laboratori creativi mamme-figli, visite guidate alle mamme-animali e ai loro cuccioli (www.bioparco.it). Le mamme e i bimbi rock potranno passare la mattinata di domenica con il ritmo giusto all'Hard Rock Café, dalle 10 tra laboratori creativi, baby dance, regali per e pranzo speciale (prent. obbl. 064203051). Alla Centrale del Latte, domenica dalle 9 alle 18,30, visite guidate agli stabilimenti, live della band Riciclato Circo Musicale, show cooking e lezioni di colazione perfetta (prenot.: 0641485263). Giocolerie, laboratori e musica con mmma, papà, i nonni e amici vari per I Love Mum Day al Monk club, tra laboratori di scienze, scuola di circo, falegnameria, giardinaggio, pic nic, proiezione del film Coco (www.monkroma.it). A Euroma2 c'è da visitare A spasso con Ettore, percoso espositivo su Venezia, a misura di bambino: domenica saranno ospiti i bimbi della onlus Peter Pan (www.euroma2.it). All'outlet Castel Romano la Festa diventa un weekend di coccole di bellezza, laboratori creativi, photo shooting. E domenica ci si potrà iscrivere alla Komen Race for the Cure. (F.Pic.)