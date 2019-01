A Bergamo la Juventus migliore

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve snobba l'emergenza in difesa, se come ha detto Allegri è inutile cercare un vice-Bonucci un colpo sul gong del mercato «per poi trovarsi con otto centrali». Salvo clamorosi colpi di scena, i 20 milioni in arrivo dalla Samp per il riscatto di Audero non verranno reinvestiti dai bianconeri. L'unico innesto invernale è quello di Caceres, l'ex Lazio torna a Torino dieci anni dopo la sua prima esperienza alla Juve: «Sono molto contento, quella bianconera è sempre stata casa mia e mia maglia del cuore. Sono un jolly che può dare una mano alla squadra. E nelle due volte precedenti che sono tornato qui, ho sempre segnato all'esordio...».Difficilmente però Caceres avrà spazio già questa sera, nei quarti di finale di coppa Italia sul campo minato di Bergamo. I numeri dicono infatti che i bianconeri qui hanno vinto di misura (0-1) una sola delle ultime quattro partite disputate tra campionato e Coppa, pareggiando le altre tre per 2-2. «A livello fisico l'Atalanta è una delle poche alla pari con noi - afferma Allegri - Loro giocano molto in attacco, come dimostrano i tanti gol fatti, ma concedono qualcosa dietro. Nelle partite secche vince chi sbaglia di meno».Il tecnico livornese ci ha ripensato: tra i pali ci sarà ancora Szczesny e non Perin «ma sabato contro il Parma ci sarà Mattia» dice il tecnico. Tra i convocati tornano Pjanic e Khedira. In attacco sembrano certe le presenze di Bernardeschi e Dybala, mentre Ronaldo farà probabilmente staffetta con Kean.