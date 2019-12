A BEAUTIFUL MIND

Flavia Scicchitano

Da Roma fino in Cina per diventare il nuovo campione del mondo di memoria. Andrea Muzii, 20 anni, romano, studente di medicina, ha conquistato il gradino più alto del podio con 8.170 punti, ai campionati appena conclusi a Zhuhai. Un traguardo raggiunto a colpi di tecniche mnemoniche che lo hanno aiutato a battere nel giro di pochi giorni i 170 concorrenti provenienti da tutto il mondo: sul podio con lui i due atleti della Mongolia Purevjav Erdenesaikhan e Lkhagvadotj Batbayar, ma a mille punti di distanza.

Andrea, che vive con la sua famiglia a Vigna Clara, a Roma Nord, ha scoperto la passione per i numeri solo dopo le superiori, il liceo scientifico M. Azzarita, ai Parioli, a cui è seguita l'iscrizione alla Facoltà di Medicina. Il primo incontro fu con il cubo di Rubik, che Andrea risolvere in pochi secondi e ad occhi chiusi. Da lì è iniziata la scommessa. «Tutti possono riuscirci, è solo questione di allenamento - spiega Muzii - Ci sono dei principi mnemonici ma le tecniche sono sempre le stesse, con queste possiamo memorizzare più o meno tutto, quello che cambia sono i processi. A seconda di quello che dobbiamo ricordare ci sono percorsi diversi che la nostra mente può fare ma alla fine si tratta di convertire le informazioni in immagini».

Andrea si allena da meno di due anni e ha iniziato a gareggiare solo nel corso di quest'anno ma detiene record italiani, europei e mondiali nelle diverse discipline.

Ai mondiali di Zhuhai ha sfidato gli altri concorrenti in dieci discipline memorizzando immagini, carte da gioco, parole, nomi e volti, numeri sotto dettatura, e altro, con tempistiche e modalità differenti. In questa occasione Andrea è riuscito a memorizzare 1.829 carte in 30 minuti, vale a dire quasi 70 carte al minuto. La prossima sfida lo aspetta a Dubai nel 2020, alle Memoriadi, le Olimpiadi dei campioni della memoria.

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

