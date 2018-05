A Barcellona gli esperti di salute della pelle a confronto

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BARCELLONA - Oltre 800 dermatologi ed esperti di salute della pelle, provenienti da tutta Europa, si sono riuniti a Barcellona, in occasione dell'undicesima edizione di Skin Academy, un forum di dermatologia medica, organizzata da Almirall. I partecipanti hanno discusso sulle nuove terapie sulla salute della pelle e sulle ultime innovazioni per affrontare la psoriasi, il tumore della pelle, le malattie infettive e infiammatorie della pelle, nonché sugli studi più recenti e la loro rilevanza per la pratica clinica. Nel corso del Forum c'è stato un ampio confronto sulle innovazioni scientifiche in diverse patologie della pelle, soprattutto sugli esteri dell'acido fumarico (FAE).L'importanza di questi incontri nell'ambito medico, dove noti esperti condividono le proprie competenze sulle sfide e le innovazioni scientifiche è stato sottolineato in particolare dal professor Diamant Thaçi. Ordinario di dermatologia e venereologia al Comprehensive Center for Inflammation Medicine (CCIM) del Centro Medico Universitario Schleswig-Holstein di Lubecca (Germania).(A.Cap.)riproduzione riservata ®