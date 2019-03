A 13 anni muore dal dentista mentre gli tolgono un molare

Doveva essere una banale estrazione di un molare in anestesia locale. Un intervento chirurgico di routine, dal quale però non è uscito vivo.

Avrebbe compiuto 14 anni il prossimo primo aprile, Benjamin Tyler Bryant. Invece mercoledì mattina è morto sotto i ferri del dentista nella clinica odontoiatrica di Padova. Il medico gli aveva appena estratto un molare e si apprestava a ricucire la ferita quando si è accorto che il bambino respirava con difficoltà. La situazione è precipitata nello spazio di pochi minuti. È subito scattato l'allarme e lo staff medico si è prodigato per cercare di rianimarlo. Ma nonostante la maschera di ossigeno e il massaggio cardiaco, il cuore del 13enne si è fermato.

Benjamin, che viveva con la famiglia in un paesino in provincia di Vicenza, soffriva dalla nascita di una seria patologia neurologica che lo aveva costretto a stare su una sedia a rotelle. Sarà l'autopsia a chiarire se la morte sia legata alla sua patologia pregressa, a qualche problema nelle fasi dell'anestesia o dell'intervento. I genitori, Simona Campana e Mason Bryant, un sergente dell'esercito americano in servizio alla base Ederle di Vicenza, hanno fatto un esposto alla procura, che ha aperto un'inchiesta.(G.Obe.)

