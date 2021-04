A 101 anni ha vinto la Spagnola e adesso pure la Regione Lazio

Enrico Chillè

«C'è un problema di coordinamento tra la Regione Lazio, che gestisce le prenotazioni, e le singole Asl e gli ospedali del territorio. Bisogna migliorare alcuni meccanismi».

Andrea Bernardi è il nipote-accompagnatore della centenaria nonna Trieste, che già c'era nel periodo della terribile influenza spagnola e c'è pure oggi con il Covid. Bernardi ha denunciato a Leggo di aver trovato chiuso il centro vaccinale di Tor Vergata nonostante avesse ricevuto la conferma dell'appuntamento. «Mia nonna non usciva di casa da un anno, domenica non vedeva l'ora di potersi vaccinare. Potete immaginare la sua e la nostra delusione». Ieri invece il recupero a casa, spinto anche dal clamore mediatico del caso. «Sono venuti medici e infermieri a casa per vaccinarla, sono stati gentili e professionali: hanno controllato i farmaci che assume, l'hanno messa a suo agio e poi vaccinata nel giro di un quarto d'ora. Ora speriamo di non avere gli stessi problemi quando dovrà ricevere la seconda dose».

