9° Su una respinta corta della difesa empolese dopo un corner battuto dalla destra da Florenzi, El Shaarawy conquista palla al limite e calcia trovando l'angolino alto alla sinistra di Dragowski.

12° Punizione dalla trequarti di Bennacer e colpo di testa sul secondo palo di Silvestre che rimette in mezzo il pallone trovando la deviazione sfortunata di Juan Jesus che di testa batte l'incolpevole Olsen.

33° Punizione dalla fascia destra di Florenzi e colpo di testa vincente a centro area dell'attaccante ceco.

66° Traversone di Pasqual e sponda di Farias per l'accorrente Krunic. Il centrocampista empolese si coordina al volo senza riuscire a calciare veda buonissima posizione.

72° El Shaarawy penetra dalla sinistra in area di rigore e calcia rasoterra sul secondo palo. La sfera di gioco finisce lentamente sul fondo.

88° Caputo serve al limite dell'area di rigore Krunic che batte Olsen. Il gol del bosniaco viene annullato proprio per il tocco di mano in area di rigore di Oberlin dopo un controllo con il VAR.

© RIPRODUZIONE RISERVATA