9° Milinkovic-Savic stoppa di petto in area e poi appoggia per Marusic. Il destro del montenegrino colpisce Perisic spiazzando Handanovic.25° Milinkovic-Savic batte benissimo una punizione, il pallone si stampa in pieno sul palo alla sinistra di Handanovic.29° Calcio d'angolo di Brozovic, D'Ambrosio prima tocca con il petto e poi, sulla parata di Strakosha, ribadisce in rete.41° Ripartenza veloce di Lulic che si fa tutto il campo e poi serve Felipe Anderson. Il brasiliano con un destro chirurgico batte Handanovic.71° Mano in area di Milinkovic-Savic. Rocchi indica il dischetto; poi visiona il Var e ci ripensa.76° De Vrij interviene in ritardo su Icardi che lo aveva saltato, rigore che Icardi realizza.81° Angolo di Brozovic, Vecino di testa anticipa tutti e insacca sul secondo palo: 3-2.